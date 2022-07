Ob der Wiesenbronner Bürgermeister Volkhard Warmdt sich für die Kandidatur zu diesem Posten bereit erklärt hätte, wenn er gewusst hätte, was alles auf ihn zukommt? In der Bürgerversammlung am Freitagabend in der Sporthalle wurde mehr als einmal deutlich, mit wie vielen Aufgaben sich ein Bürgermeister und sein Ratskollegium befassen müssen.

In seinem Rückblick auf die Zeit seit seinem Amtsantritt spielte auch die "Lockdown-Zeit" nach der Gemeinderatswahl im März 2020 eine Rolle, die durch die Zusammenarbeit im Ratsgremium gemeistert werden konnte, "auch wenn einige meiner Erwartungen vor allem in Richtung Unterlagen leider nicht erfüllt wurden". Erschwert werde die Arbeit auch durch zuviel Bürokratie – "manches geht sehr schleppend voran, auch in der VG" – weshalb sich der Rat dazu entschlossen habe, ab 1. August eine 450-Euro-Stelle auszuschreiben.

"Sehr am Herzen" liegt dem Bürgermeister der Hochwasserschutz, zumal es bei den entsprechenden Anlagen Nachholbedarf gebe. Das Hochwasserschutzbecken werde nicht befüllt, "das ist so etwas wie eine Lebensversicherung". Informationen gab es zur Hochwasserstudie des Dorfschätzeverbunds, die nun abgeschlossen ist und für Wiesenbronn die Zusammenarbeit mit Kleinlangheim und Schwarzach und die Empfehlung für ein kleines Becken in der "Klinge" und unterhalb des Holzlagerplatzes erbrachte. Es erging der Appell, keine Fremdstoffe in Gräben und Becken zu deponieren, keine Brücken oder Dämme zu bauen, keine landwirtschaftlichen Geräte an Gräben abzustellen und keine Paletten oder altes Holz im oder am Graben zu lagern. Zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Brunnen im Ort kam die Mitteilung, dass bis 2030 jährlich bis zu 3000 Kubikmeter entnommen werden dürfen, was mittels Chipsystem bewerkstelligt wird.

Appell: Toilette ist kein Mülleimer

Für die Abwasserkanäle, die 2013/14 befahren wurden, steht eine hydraulische Berechnung und ein Instandsetzungsplan über zehn Jahre an. Zur Abwassersituation erklärte Warmdt, dass eine eigene Kläranlage unrentabel und nicht weiter genehmigungsfähig sei, da der Vorfluter nicht ausreiche. Man habe sich deshalb für einen Anschluss an die Kitzinger Kläranlage entschieden, der auch durch die Kleinlangheimer Gemarkung nach Großlangheim führt –" da müssen noch Bedenken ausgeräumt werden" – um dann in einem gemeinschaftlichen Strang das Abwasser der beiden Gemeinden nach Kitzingen zu bringen. Mit der Fertigstellung sei 2024/25 zu rechnen, "Gesamtkosten stehen noch nicht fest, auch nicht die Fördermittel. Die Finanzierung erfolgt über Beiträge und Abwassergebühren". Zum Thema "Klärschlammverbrennung" kam der Appell, die Toilette nicht als Mülleimer zu missbrauchen.

Der Radweg nach Rüdenhausen wird auf der linken Seite der Straße nach Rüdenhausen gebaut, das staatliche Bauamt trägt die Kosten, mit der Realisierung wird 2025 gerechnet. Für private Bauherren gibt es die Städtebauförderung (SBF) im Altortbereich "und die Gestaltungssatzung muss immer eingehalten werden". Die gemeindliche Förderung gilt für Häuser im gesamten Ort, ohne Altort, für Häuser, die älter als 50 Jahre sind. Vom Bürgerhaus im Anwesen neben dem Rathaus wurde Abstand genommen und für einen Wohnmobilstellplatz neben dem Sportplatzgelände wird nach Ausweisung einer Ausgleichsfläche der Antrag bei der Regierung von Unterfranken gestellt. Als "erstes konkretes Projekt der SBF" wurde der fertige Parkplatz bei der früheren Schule mit barrierefreiem Zugang zu Kirche und Schule vorgestellt, der mit 80 Prozent bezuschusst wird.

Weitere vom Bürgermeister angeschnittene Themen waren die Neugestaltung des Kindergartenvorplatzes, die Aufwertung des Seegartens und des Flachsbrechhauses und die Planung für einen Wasserspielplatz. Zum Telekom-Funkmast verwies der Bürgermeister auf die schon bekannten Aussagen aus der Ratssitzung, "das ist ein privilegiertes Vorhaben, uns sind die Hände gebunden". Der Glasfaserausbau wird in Zusammenarbeit mit der VG vorgenommen und die Gemeinde wurde zur sogenannten "Heilung" des Flächennutzungsplans aufgefordert.

Skepsis gegenüber der Traumrunde: Kaum positive Aspekte für das Dorf

Weitere gemeindliche Unternehmungen betrafen die Renovierung des Lehrerwohnhauses, die Sanierung von Schotterwegen samt Entfernung des alten Zauns am Waldrand, die Absicherung des Steinbruchs, Investitionen für die Feuerwehr mit Gründung einer Kinderfeuerwehr und Grünflächenverbesserungen im Friedhof.

In der Diskussionsrunde regte Altbürgermeister Gerhard Müller an, im Mitteilungsblatt auch den Hinweis zu platzieren, keine Essensreste in die WCs zu werfen, um nicht den Ratten Nahrung zu verschaffen. Er regte außerdem an, wieder einmal einen Blumenschmuckwettbewerb zu starten und die Pflege von Grün und Hecken im Ortsbereich nicht außer Acht zu lassen.

Diskutiert wurde auch über Vor- und Nachteile des Tourismus, Reinhard Hüßner sah die Gemeinde in diesem Sektor als Koordinierungskraft. Deutlich wurde auch eine gewisse Skepsis zur Traumrunde, die kaum positive Aspekte für das Dorf bringe, wie der Bürgermeister anmerkte. Für das Bauvorhaben "Kleinlangheimer Straße 2" wurden eine Bürgerbeteiligung und ein Mitspracherecht der Gemeinde gefordert, da ein privater Investor hinter dem Vorhaben stehe. Der Bürgermeister hielt dem entgegen, dass es um altersgerechte Wohnungen für Wiesenbronnerinnen und Wiesenbronner gehe, die gerne im Ort bleiben möchten, "die Gemeinde kann ein solches Haus finanziell nicht stemmen".

Angesprochen wurden auch die Kosten für den Parkplatz an der ehemaligen Schule. Das Schlusswort des Bürgermeisters beinhaltete auch den Dank für großen ehrenamtlichen Einsatz für die Dorfgemeinschaft und das Engagement der Leute vom Bauhof.