Am späten Dienstagnachmittag parkte eine 18-jährige Fahrerin ihren VW in der Alten Burgstraße in Kitzingen. Aufgrund des Unwetters fiel ein mobiles Verkehrszeichen auf den ordnungsgemäß geparkten Pkw. Es entstand ein Lackschaden an der Fahrzeugfront von circa 2000 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Vorschaubild: © Jens Wolf/dpa