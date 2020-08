Unterstützung, Rat und Hilfen in schwierigen Zeiten

Es gibt Zeiten, in denen unvermutet persönliche und finanzielle Probleme auftreten. Auch jetzt in der Corona-Krise waren viele davon betroffen.

Die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit (KASA), eine offene Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Kitzingen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen, die sich in Notlagen befinden, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wie es im Presseschreiben heißt. Die Sozialarbeiterinnen Petra Hösch und Ulrike Sommermann unterstützen dabei, Prioritäten zu setzen, die Probleme zu analysieren und gemeinsam nach individuellen Lösungen zu suchen.

Familien in Not bietet das Diakonische Werk Bayern in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Landeskirche Bayern außerdem mit einem Sonderfond Unterstützung an. Über die Mitarbeiterinnen der KASA können diese Hilfen beantragt werden. Die Anliegen werden stets vertraulich behandelt, die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle stehen unter Schweigepflicht. Die Beratung ist offen für Menschen jeglichen Alters, jeglicher Religion oder Nationalität, wie es abschließend heißt.

Termine für ein Beratungsgespräch können unter Tel.: (09321) 133816 vereinbart werden.