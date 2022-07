Wasser: wir alle sind von ihm abhängig, nutzen es, genießen es und gerade in unserer Region sind wir uns seiner Knappheit bewusst. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen entnommen: Mit Partnern unterschiedlichster Institutionen veranstaltet die Koordinierungsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) des Landkreises Kitzingen einen Wasseraktionstag. Am 16. Juli gibt es in der Kitzinger Innenstadt unterhaltsame Eindrücke und Informationen rund um das Wasser.

Die Aktion Grundwasserschutz der Regierung Unterfranken vermittelt unterhaltsam und für die ganze Familie die Hintergründe zur Trinkwassergewinnung. Die Fernwasserversorgung Franken steht ebenfalls Rede und Antwort zu unserem Lebensmittel Nr.1, das an der firmeneigenen Wasserbar ausgeschenkt wird. Außerdem gibt es Preise am Glücksrad zu gewinnen.

Die Landwirtschaft hat ebenfalls einige Möglichkeiten, wasserschonend und zum Teil sogar -schützend mitzuwirken. Herbert Pfriem von der Erzeugergemeinschaft für Qualitätsgetreide und Sonnenblumenkerne Kitzingen und Umgebung w.V. erzählt gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband viel Wissenswertes zur nitratfilternden Eigenschaft der Sonnenblume und weiteren (wasser-)schonenden Landnutzungsmethoden.

Hintergründe zu den heimischen Fischarten

Mit dem Main vor der Haustür darf natürlich der Fischereiverband Unterfranken nicht fehlen. Im Rahmen eines circa 30-minütigen Vortrags (14 und 16 Uhr) im großen Sitzungssaal des Landratsamtes können Besucher Hintergründe zu den heimischen Fischarten, deren Bedeutung als nachhaltige Lebensmittel, aber auch über Bedrohungen wie Klimawandel, Gewässerverbauung und -verschmutzung erfahren. Am Infostand gibt es lustige Mitmachaktionen für Groß und Klein.

Die kommunale Abfallwirtschaft des Landkreis Kitzingen klärt zur Vermüllung des öffentlichen Raums und der Natur auf und sensibilisiert für die Gefahren von beispielsweise achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen. Daran knüpft das Netzwerk Main an, das über seine "clean up"-Aktion entlang des Mains sowie seine weiteren geplanten Mitmachaktionen für die am Main liegenden Kommunen informiert.

Die Koordinierungsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung des Landkreis Kitzingen klärt über virtuelles Wasser auf: im Rahmen von Rate- und Geschicklichkeitsspielen können Besucher nachhaltige Preise gewinnen.

Kinder gehen auf unterhaltsame Entdeckerreise

"Virtuelles Wasser" ist auch am Vormittag Thema: Bei einem Workshop für Kinder von acht bis zwölf Jahren können sich diese spielerisch dem komplexen Thema nähern. Die Referentin von Bildung trifft Entwicklung (BtE), Mira Rodrian, geht mit den Kindern von 10 bis 12 Uhr am Kreisacker (ehemaliges Gartenschaugelände in Kitzingen) auf unterhaltsame Entdeckerreise. Anmeldungen unter: conny.zubert@kitzingen.de oder Tel.: (09321) 9281109.

Kulturelle Untermalung erfährt der Wasseraktionstag durch das Papiertheater von Gabriele Brunsch in der Grabkirchgasse 4. Mit ihren liebevoll gestalteten "Flussgeschichten" nähert sie sich von einer völlig neuen Seite dem Thema Wasser und dem "Fluss" (Start ist jeweils um 14 und 16 Uhr, Dauer: 60 Minuten, Kosten für Kinder ab acht Jahre: acht Euro, Erwachsene: zehn Euro).

Ein weiteres kulturelles Highlight ist das Wassercafé. In ihrer kunstvoll gestalteten Installation "Schönes Wasser" servieren die Schauspieler des Ensembles Kroft den Besuchern auf dem Kitzinger Marktplatz Wasser, als wäre es Wein (Start 13.15 Uhr und 15.15 Uhr, Dauer 60 Minuten).