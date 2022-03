Kitzingen vor 1 Stunde

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein gefahren

Die Polizei führte in der Panzerstraße in Kitzingen am Montag eine allgemeine Verkehrskontrolle eines Audi-Fahrers durch. Dabei ergaben sich Hinweise, welchen auf den Konsum von Betäubungsmitteln des Fahrzeuglenkers hindeuteten, heißt es im Bericht der Polizei. Die Weiterfahrt wurde ihm deshalb untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Bei der weiteren Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.