Albertshofen vor 1 Stunde

Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwochmorgen kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kitzingen in der Kirchgasse in Albertshofen einen 44 Jahre alten Fahrer eines Kleinkraftrades. Dabei konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Bei der weiteren Überprüfung ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum des Mannes. Daraufhin untersagten die Polizeibeamten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme in der Polizeiinspektion Kitzingen durch einen Arzt an. Gegen den Kleinkraftradfahrer wird nun laut Polizeibericht wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinwirkung ermittelt.