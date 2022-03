Kleinlangheim vor 10 Minuten

Unter Drogeneinfluss mit dem Auto gefahren

In der Hauptstraße in Kleinlangheim kontrollierte die Polizei am späten Sonntagnachmittag zahlreiche Fahrzeuge. Bei einem 37-jährigen Autofahrer ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein anschließender Test bestätigte den Verdacht und erbrachte ein positives Ergebnis. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann wurde nun ein Bußgeldverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.