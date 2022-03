Kitzingen vor 47 Minuten

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Eine Streifenbesatzung der Polizei kontrollierte am Dienstagmorgen einen 52-jährigen Peugeot-Fahrer in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen, teilte sie in ihrem Pressebericht mit. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten beim Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten fest. Aufgrund dessen erfolgte eine Untersagung der Weiterfahrt. Außerdem wurden eine Blutentnahme angeordnet und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.