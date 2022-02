Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen stellten am Sonntag kurz nach Mitternacht einen Pkw-Fahrer fest, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr.

Wie die Polizei berichtet wurde gegen 0.20 Uhr in der Heinrich-Huppmann-Straße in Kitzingen der Fahrer eines Ford angehalten und eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei dieser Kontrolle stellen die Polizeibeamten fest, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Daraufhin musste in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen werden. Der Fahrer muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.