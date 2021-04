Karfreitag gegen 14 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung den 50-jährigen Fahrer eines Alfa Romeo in der Schützenstraße in Kitzingen. Hierbei wurden laut Polizeibericht "drogentypische Auffälligkeiten sowie Ausfallerscheinungen festgestellt". Einem Urintest stimmte der Mann nicht zu, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Auch in Bezug auf den vorgelegten polnischen Führerschein gab es Irritationen, nachdem dieser aufgrund vorheriger gleichartiger Sachverhalte behördlich als „nicht im Bundesgebiet gültig“ deklariert war. Daher wird auch in Richtung Fahren ohne (gültige) Fahrerlaubnis ermittelt.