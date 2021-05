Am Mittwoch wurde eine 34-jährige VW-Fahrerin gegen 14.15 Uhr im Gewerbegebiet „Lange Länge“ in Dettelbach einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten fest, wie die Inspektion Kitzingen in ihrem Bericht schreibt.

Ein freiwillig durchgeführter Test verlief positiv, so dass eine Blutentnahme angeordnet und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden mussten. Die Frau durfte anschließend 24 Stunden lang kein Auto mehr fahren. Sie erwartet noch eine Geldbuße in Höhe von mehreren Hundert Euro sowie ein Fahrverbot.