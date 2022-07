Kitzingen vor 1 Stunde

Unter Drogen am Steuer erwischt

Einen 38-jährigen VW-Fahrer kontrollierten die Ordnungshüter am Donnerstagabend in der Repperndorfer Straße in Kitzingen. Dieser fiel den Beamten auf, da er während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzte. Bei der Kontrolle ergaben sich zu dem noch Hinweise, welche auf kürzlichen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Drogentest ergab laut Polizeiangaben ein positives Ergebnis, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren wegen der begangenen Verstöße eingeleitet.