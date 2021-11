Kitzingen vor 18 Minuten

Unter Drogen am Steuer

Auf dem Hindenburgring Süd in Kitzingen haben Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen am Donnerstagmorgen um 1 Uhr den Fahrer eines Renaults mit ausländischer Zulassung kontrolliert, heißt es im Polizeibericht. Dabei stellten sie deutlichen Marihuana-Geruch fest. Zudem fanden sie in der Mittelkonsole sowie beim Beifahrer eine geringe Menge des Rauschmittels.