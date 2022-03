Trotz der schlechten Voraussetzungen sah der Volkacher Standortkommandeur Holm Schreiter beim jüngsten Gelöbnis in der Volkacher Mainfranken-Kaserne einiges Positives: das schon immer freundschaftliche Verhältnis zwischen den Kommunen und den Soldaten in Unterfranken sei ungebrochen. Man habe den Eindruck, dass die Soldaten und die Bevölkerung enger zusammengerückt seien.

So kam es, dass nicht der Volkacher Bürgermeister Heiko Bäuerlein die Grußrede hielt, sondern Gerolzhofens Bürgermeister Thorsten Wozniak. Dessen Stadt ist vor wenigen Wochen eine Patenschaft mit der achten (Ausbildungs-)Kompanie eingegangen. Und die gut 80 Angehörigen dieser Kompanie leisteten nach der Grundausbildung den Eid, "das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen".

Viele Familien nahmen an der Vereidigung teil

Auffallend war die relativ hohe Anzahl der begleitenden Familienangehörigen der jungen Soldatinnen und Soldaten. Ein Zeichen der besonderen Verbundenheit aber auch großer Besorgnis. Die Brisanz verdeutlichte der Chef der Soldaten mit dem Hinweis, dass das Kriegsgebiet keine 1500 Kilometer entfernt von der Heimat sei. Eine Entfernung von weniger als zwei Stunden mit dem Flugzeug.

In einem kurzen Rückblick ging Holm Schreiter auf die Jahreswende ein, als die nun Vereidigten mit Elan, Freude und Neugierde ihren freiwilligen Dienst in der Volkacher Kaserne begannen. Ihm sei bewusst, dass sich einige die Frage stellen, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hätten. Dazu sprach auch Bürgermeister Wozniak "von einer Herausforderung und von persönlichen Entbehrungen, die nicht selbstverständlich sind". In seiner bewegenden Rede erkannten die Zuhörer tiefen Respekt gegenüber den jungen Soldaten.

Stille Umarmungen statt Beifall und Jubel

Als der Bataillonskommandeur am Ende der Zeremonie die Soldaten "in den allgemeinen Dienstbetrieb" übergab, durften auch die in einiger Entfernung wartenden Angehörigen zu ihren Söhnen und Töchter gehen. Ein Abschluss, der sonst unter Jubel und Beifall gefeiert wurde. Diesmal waren es mehr stille und lange, intensive Umarmungen. Eine Situation, die auch nicht vom Auftritt des Heeresmusikcorps geändert werden konnte.

Und scheinbar jeder hatte noch die zum Schluss gesprochenen Worte des Kommandeurs im Kopf: "Spätestens in Folge der Geschehnisse in der Ukraine muss jedem klar sein: Der Dienst in der Bundeswehr stellt hohe Anforderungen an Persönlichkeit, Charakter und fachliches Können. Er ist sicherlich kein Beruf wie jeder andere, und die Bundeswehr ist auch kein Arbeitgeber wie jeder andere."