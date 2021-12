Volkach vor 1 Stunde

Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Als die Ordnungshüter am Mittwochabend in der Sommeracher Straße in Volkach einen 58-jährigen VW-Fahrer kontrollierten, nahmen sie bei ihm Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab 1,18 Promille. Deshalb musste der Fahrzeugführer die Polizisten mit zur Dienststelle nach Kitzingen begleiten. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich zu dem noch heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, berichtet die Polizei. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.