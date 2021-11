Kitzingen vor 59 Minuten

Unter Alkoholeinfluss Mofa gefahren

Am Montag um 22.15 Uhr wurde ein 55-jähriger Mofafahrer auf dem Radweg parallel der Nordtangente in Kitzingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, heißt es im Polizeibericht. Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter Alkoholgeruch beim Fahrer fest und führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,14 Promille, weshalb die Weiterfahrt unterbunden werden musste. Weiterhin ordneten die Polizeibeamten eine Blutentnahme an, die ein Arzt in der Dienststelle in Kitzingen durchführte. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr.