Rüdenhausen vor 1 Stunde

Unter Alkoholeinfluss in einem Zaun gelandet

Am Donnerstagabend fuhr ein 67-jähriger Audi-Fahrer auf der Kreisstraße 15 von Abtswind in Richtung Rüdenhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache überfuhr er, anstatt abzubiegen, die Kreuzung zur Bundesstraße 286 und landete nach Überfahren des Straßengrabens im Fangzaun des angrenzenden Sportgeländes. Dabei verletzte sich der Fahrer an der Hand und wurde vom Rettungsdienst zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, heißt es im Polizeibericht.