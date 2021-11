Iphofen vor 1 Stunde

Unter Alkoholeinfluss im Auto unterwegs

Am Dienstag um 22.27 Uhr, kontrollierten die Ordnungshüter Am Stadtgraben in Iphofen einen 46-jährigen Audi-Fahrer. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum des Fahrers, heißt es im Polizeibericht. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. In der Dienststelle in Polizei Kitzingen wurde eine Blutentnahme angeordnet und von einem Arzt durchgeführt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.