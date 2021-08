Willanzheim vor 44 Minuten

Unter Alkoholeinfluss gegen Hauswand gefahren

Am Sonntagnachmittag kam es am Marktplatz in Willanzheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Fahrer fuhr laut Polizeibericht mit seinem Pkw entlang der Hauptstraße als er aus vorerst unklaren Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Fahrzeugfront gegen eine Hausmauer prallte.