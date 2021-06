Escherndorf vor 22 Minuten

Unseriöse Teppichreiniger

Bereits am 17. Februar kam es zu einem Betrug in Escherndorf. Eine Frau las in einer Zeitung eine Annonce über Teppichreinigungen und folgte dem Angebot. Bei der Rückgabe der Teppiche stellte sie jedoch fest, dass die Reinigung sehr mangelhaft und unprofessionell durchgeführt wurde. Ein Teppichläufer, der kostenfrei gereinigt werden sollte, wurde gar nicht mehr zurückgebracht, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Auch mehrere vereinbarte Nachbesserungstermine wurden seitens des Beauftragten nicht mehr wahrgenommen. Die Betrüger konnten nun durch die Kitzinger Polizei ermittelt werden. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.