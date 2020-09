Sophie kam aufgebracht aus der Schule zurück. Der erste Schultag am Dienstag ging ja so weit – aber es gab da ein Problem, nein, es gab einen waschechten Skandal. Davon musste der Oma umgehend berichtet werden : "Kannst Du Dir das vorstellen – ich kenne noch nicht einmal die Schule richtig und habe schon Hausaufgaben auf!" Dann hielt Sophie kurz inne, seufzte und war sich sicher: "Wenn das so weiter geht, kriege ich graue Haare!" Dann schritt die Sechsjährige zur Tat und ließ in der gesamten Familie in Kitzingen das Arbeitsblatt "Mein erster Schultag" herumgehen, damit die allerbesten Wünsche darauf verewigt werden konnten.

Zum Trost sei Sophie gesagt: Im Landkreis Kitzingen erging es 740 weiteren Erstklässlern in 29 Klassen an 17 Grundschulen genau wie ihr. Außerdem ist es schön, schreiben und lesen zu lernen. Und, liebe Sophie: Man kann sich wirklich auf die Schule freuen – beispielsweise auf die Pausen. Schließlich noch ein Tipp, den auch wir schon bekommen haben: Wer still ist wie ein Mäuschen, fleißig wie ein Bienchen, aufpasst wie ein Luchs aufpasst, der wird schlau wie ein Fuchs.

Auch wenn es für Sophie bis zur Berufswahl noch ein Stück hin ist, hätten wir schon mal einen Vorschlag: Archäologin. Da kann man so schön im Leben anderer Leute herumfuhrwerken. So wie das gerade in Dornheim passiert. Dort wurden Überreste des frühen Mittelalters gefunden. Was genau alles ausgebuddelt wird, kann dann kommendes Jahr im Iphöfer Knauf-Museum bestaunt werden.

Die künftige Sonderausstellung trägt den vielversprechenden Titel "Als Franken fränkisch wurde". Im Mittelpunkt steht eine Siedlung aus der Zeit der Merowinger und die Erkenntnis, dass Franken schon immer begehrt war. Eine "mehrphasige Besiedlung" habe es gegeben, durften wir diese Woche von den Wissenschaftlern lesen. Man könnte also von einem gewissen Andrang sprechen.

Und dann ist da noch eine Erkenntnis, wie man sie eher nicht in der Schule lernen kann. In der Vorankündigung heißt es: "Die Menschen in Franken sind anders als der Rest von Bayern". Jetzt haben wir es endlich schriftlich. Das fränkische Franken – eine unnachahmliche Mischung aus, sagen wir mal: Mäuschen, Luchs, Bienchen und Fuchs.