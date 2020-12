Schwarzenau vor 1 Stunde

Unser Kindergarten leuchtet

Die Kinder und Erzieherinnen vom Kindergarten St. Laurentius in Schwarzenau haben alle Fenster in einen großen leuchtenden Adventskalender verwandelt. Gerade in der jetzigen Zeit sollen die vielen Lichter und bunt gestalteten Häuschen ein wenig vorweihnachtliche Stimmung verbreiten.