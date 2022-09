Am Montag, 26. September, findet um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus von Repperndorf eine Bürgerversammlung statt. Bereits um 18 Uhr lädt Oberbürgermeister Stefan Güntner zu einem Ortsrundgang ein. Treffpunkt ist die Gaststätte „Zur Stadt Kitzingen“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung aus dem Rathaus, der folgende Informationen entnommen sind.

Ein Thema werden die ungenehmigten Bauten und Ablagerungen rund um den Repperndorfer Mühlbach sein. Bis zu zehn Brücken beziehungsweise Übergänge sind dort im Lauf der vergangenen Jahre geschaffen worden, an den Uferbereichen lagern Holzvorräte, Kieshaufen und Grünabfälle. „Wir befinden uns im Hochwasserschutzgebiet“, erläutert Stefan Güntner die Problematik. Es sei deshalb dringend erforderlich, alle Ablagerungen innerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes zu entfernen. Dazu gehören auch die ungenehmigten Stege. Bei außergewöhnlichem Starkregen und Hochwasser könnten sie dem Wasserdruck nicht standhalten, würden mitgerissen und die wichtigen Durchlässe blockieren. Das Hochwasser würde sich dann noch schneller und weiter ausbreiten. Keller könnten überflutet werden.

Wer weitere Anregungen zum Rundgang hat, kann sich bis zum 11. September an die Stadt wenden unter Tel.: (09321) 201004 oder per Mail an veranstaltung@stadt-kitzingen.de