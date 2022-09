Kitzingen vor 51 Minuten

Ungebremst aufgefahren: 58-Jähriger mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein 53-Jähriger fuhr am Dienstagnachmittag mit einem VW-Bus auf der Staatsstraße von Kitzingen in Richtung Hörblach. Kurz vor der Einfahrt Mainsondheim musste der VW-Fahrer verkehrsbedingt abrupt abbremsen, was ein nachfolgender, 58-jähriger Kia-Fahrer zu spät bemerkte und nahezu ungebremst auf den Vordermann auffuhr.