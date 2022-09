Kitzingen vor 1 Stunde

Unfallflüchtiger ermittelt: Er hatte eine Visitenkarte, aber keine Personalien hinterlassen

Ein vorerst unbekannter Mercedes-Fahrer blieb am Montagmorgen beim Rangieren auf einem Bäckerei-Parkplatz in der Hoheimer Straße in Kitzingen an einem geparkten VW hängen. Der Fahrer hinterließ danach eine Visitenkarte, jedoch ohne seine Personalien. Anschließend entfernte sich der Mann von der Unfallstelle.