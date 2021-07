Volkach vor 47 Minuten

Unfallflüchtige meldet sich

Am Dienstag streifte eine 18-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw in der Volkacher Hauptstraße aus Unachtsamkeit an einer Engstelle einen geparkten Pkw. Die junge Frau flüchtete zunächst, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Nachhinein meldete sie den Unfall aber letztendlich doch, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro.