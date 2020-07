Unfallflüchtige Autofahrerin ermittelt

Eine 58-jährige Autofahrerin, die nach einem Anstoß gegen einen Stromverteilerkasten weggefahren war, konnten Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen schnell ermitteln. Die Autofahrerin war am Freitag gegen 14.45 Uhr in Volkach in der Dr.-Eugen-Schön-Straße beim Rangieren gegen einen Stromverteilerkasten gefahren und hatte ihn dabei beschädigt.

Trotz des Aufpralles fuhr die 58-Jährige weiter, ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und das Kennzeichen notiert. Das führte zu der Unfallflüchtigen. Sie erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.