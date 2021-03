Am Dienstag zwischen 15 und 19 Uhr stieß in der Buheleite in Marktbreit ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Mercedes, der vorne links beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Am Dienstag zwischen 9.45 und 10.30 Uhr stieß ein Unbekannter am Marktplatz in Iphofen gegen zwei Begrenzungspfosten direkt vor der Stadtverwaltung. Anschließend fuhr er weiter. Hier entstand Schaden von etwa 600 Euro.

Hinweise zu beiden Unfallfluchten erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.