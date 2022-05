Am Freitag zwischen 7.30 und 14.30 Uhr parkte ein 53-jähriger seinen Opel auf dem Mainparkplatz in der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit. In dieser Zeit wurde sein Wagen laut Polizeibericht am Fahrzeugheck durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Schaden von 500 Euro.

Ebenfalls am Freitag zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr wurde ein VW auf dem Mainparkplatz am Bleichwasen in Kitzingen durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Schaden liegt ebenfalls bei etwa 500 Euro.

Hinweise an die Polizei in Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.