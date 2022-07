KITZINGEN vor 1 Stunde

Unfallflucht: Zeuge notierte sich das Kennzeichen

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstagmorgen in der Liegnitzer Straße in Kitzingen ereignet. Ein laut Polizei aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, wie ein vorerst unbekannter Fahrer eines BMW beim Ausparken rückwärts gegen die Fahrzeugfront eines Mercedes stieß. Danach fuhr der BMW-Fahrer davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.