Kitzingen vor 13 Minuten

Unfallflucht: Stoßstange ramponiert

Zwischen Dienstag, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr, touchierte ein Unbekannter einen in der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen auf Höhe der Hausnummer 16 geparkten grauen Ford Fiesta an der Frontstoßstange. Danach entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von rund 200 Euro.