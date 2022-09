Segnitz vor 20 Minuten

Unfallflucht: Stoßstange eingedrückt

Eine Unfallflucht ereignete sich am Samstag zwischen 18 und 21 Uhr in Segnitz auf dem Parkplatz in der Mainstraße. Ein unbekannter Fahrer eines dunklen, größeren Pkw touchierte bei einem Wendemanöver einen geparkten grauen BMW. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern, berichtet die Polizei. Beim Anstoß wurde die Stoßstange des BMW hinten mittig eingedrückt und brach teilweise. Es entstand ein Schaden von circa 1200 Euro.