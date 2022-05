Volkach vor 22 Minuten

Unfallflucht nach Spiegelklatscher

Ein 43-jähriger Mann war am Mittwoch um 7 Uhr mit einem Lkw auf der Staatsstraße 2260 von Volkach in Richtung Prosselsheim unterwegs. Kurz nach den Parkplätzen der Vogelsburg kam es zu einer Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Lkw, heißt es im Polizeibericht. Hierdurch ging der linke Außenspiegel des 43-Jährigen zu Bruch. Der oder die Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 2500 Euro zu kümmern.