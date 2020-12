Am Freitagnachmittag zwischen 12.30 Uhr und 20.30 Uhr ist in der Nikolaus-Fey-Straße in Wiesentheid ein schwarzer Opel Corsa angefahren und beschädigt worden. Der Wagen, an dem laut Polizeimeldung die linke Fahrzeugseite verkratzt wurde, war auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes geparkt. An dem Opel konnten rote Lacksplitter aufgefunden werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.