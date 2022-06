Marktbreit vor 1 Stunde

Unfallflucht in Marktbreit

Eine Unfallflucht in Marktbreit beschäftigt die Polizeiinspektion Kitzingen. Am Dienstag zwischen 15.15 und 15.45 Uhr ereignete sich der Unfall in der Adam-Fuchs-Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte laut Polizeibericht einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des dortigen Lagerhauses geparkten weißen BMW. Danach entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nachdem an der hinteren rechten Fahrzeugseite des BMWs roter Lackabrieb festgestellt werden konnte, lässt sich vermuten, dass es sich bei dem Flüchtigen zumindest um ein teilweise rot lackiertes Fahrzeug handeln dürfte. Es entstand ein Schaden von circa 4000 Euro.