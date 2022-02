Am Freitag gegen 21 Uhr stellte ein Autofahrer sein Fahrzeug in der Adam-Fuchs-Straße 8 in Marktbreit ab. Als er am Samstag gegen 11 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entfernte sich zuvor, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Durch den Unfall entstand laut Polizeibericht Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hinweise an die Polizei in Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © Jens Wolf (dpa-Zentralbild)