Markt Einersheim vor 51 Minuten

Unfallflucht in Markt Einersheim: Skoda angefahren und geflüchtet

Bereits in der Zeit vom 11. bis 17. August wurde ein schwarzer Skoda Oktavia in der Frankenbergstraße auf Höhe der Hausnummer 19 in Markt Einersheim beschädigt. Als die Besitzerin zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Skoda auf Höhe des vorderen Kennzeichens touchiert hatte. Der Schaden beträgt rund 60 Euro.