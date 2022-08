Kitzingen vor 55 Minuten

Unfallflucht in Kitzingen

Ein Auto angefahren hat ein bislang Unbekannter in Kitzingen. Am Montag, zwischen 6 und 14.45 Uhr touchierte er oder sie einen ordnungsgemäß am "Bleichwasen" geparkten blauen Opel Insignia. Das Auto stand auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber der Fa. Fehrer. Am Opel wurden am linken Heck Kratzer festgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.