Kitzingen vor 1 Stunde

Unfallflucht in Kitzingen

Zwischen Freitag, 10 Uhr, und Samstag, 7.45 Uhr, wurde ein in der Wörthstraße in Kitzingen, Höhe Hausnummer 19, ein geparkter BMW an der linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Die Polizei geht von einer Schadenshöhe von 4000 Euro aus. Wer kann Hinweise geben?