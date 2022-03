Kitzingen vor 21 Minuten

Unfallflucht in Kitzingen: 4500 Euro Schaden

Anzeige erstattete am Freitag eine 56-Jährige bei der Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte am Donnerstag gegen 18.30 Uhr ihr Fahrzeug in der Äußeren Sulzfelder Straße ordnungsgemäß geparkt. Tags darauf gegen 10 Uhr stelle die Skodabesitzerin fest, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug in stadteinwärtiger Richtung am geparkten Fahrzeug hängen geblieben war und die linke Fahrzeugseite erheblich beschädigte. Der Schaden wird auf mindestens 4500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete. Wer kann Hinweise geben?