Unfallflucht in Iphofen: Polizei sucht Zeugen

Bereits am Mittwoch um 14.30 Uhr hat sich auf der Bahnhofstraße Straße in Iphofen eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Als die 26-jährige Fahrerin eines Volvo von der Willanzheimer Straße kommend in eine Rechtskurve fuhr, kam ihr eine unbekannte Person in einem blauen SUV entgegen, geht aus dem Polizeibericht hervor. Da dieser in der Engstelle mittig fuhr, lenkte die junge Frau ihren Pkw nach rechts und touchierte dabei mit den rechten Rädern den Randstein. Die unbekannte Person setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um ihre Pflichten zu kümmern. Am Volvo entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.