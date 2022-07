Astheim vor 52 Minuten

Unfallflucht in Astheim

Die Beschädigung seines Pkw musste ein Verkehrsteilnehmer bereits am vergangenen Samstag feststellen, berichtet die Polizei Kitzingen. Der Mann hatte sein Fahrzeug zwischen 13 und 17 Uhr in der Mainstraße in Astheim geparkt. Bei der Rückkehr zu seinem Auto stellte er eine Beschädigung auf der rechten Fahrzeugseite fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt.