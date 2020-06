Marktbreit vor 1 Stunde

Unfallflucht: Geparkten Honda am Fahrzeugheck beschädigt

An der Einmündung zur Ochsenfurter Straße/Steingraben in Marktbreit beging ein Autofahrer zwischen Dienstag (22 Uhr) und Mittwoch (10.30 Uhr) Unfallflucht. Der Verkehrsteilnehmer, so meldet die Polizei, stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Honda. Dieser wurde am Fahrzeugheck mittig beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich laut Polizeibericht um einen Kleintransporter oder Klein-Lastwagen handeln. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 EUR.