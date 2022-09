In der Nacht auf Samstag wurde in Kitzingen vor der Böhmerwaldstraße 22 ein dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter weißer Pkw Toyota durch einen noch unbekannten Wagen angefahren und im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden von etwa 1200 Euro zu kümmern, teilt die Polizei mit.

Auch in Volkach wurde ein geparktes Auto beschädigt, ohne dass sich der Verursacher meldete. Die Polizei teilt mit, dass ein noch unbekannter Fahrer ebenfalls in der Nacht auf Samstag in der Dimbacher Straße einen dort geparkten Audi angefahren hat. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 3500 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter der Tel.: (0 93 21) 14 10.