Kitzingen aktualisiert vor 1 Stunde

Unfallflucht: Frau öffnete Autotür – und beschädigte das Fahrzeug daneben

Eine bislang unbekannte Fahrzeuginsassin hat am Montag gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflands am Dreistock in Kitzingen die hintere linke Fahrzeugtüre eines grauen Hyundai geöffnet und dabei die Fahrertüre eines daneben geparkten, grünen VW touchiert. Durch den Anstoß entstand an der Fahrertüre des VW ein Schaden von circa 400 Euro, heißt es im Bericht der Polizei. Das Kennzeichen des Hyundai wurde notiert. Gegen die Fahrzeuginsassin wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.