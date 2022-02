Dettelbach vor 1 Stunde

Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz

Auf dem Edeka-Parkplatz in der Weingartenstraße in Dettelbach kam es am Dienstag, zwischen 9.25 und 9.35 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer eines Ford Mondeo mit der Anhängerkupplung beim Rückwärtsausparken an einem Opel Meriva hängen blieb. Danach fuhr der Unbekannte einfach weiter. Das Kennzeichen notierte sich der Zeuge, sodass der Unfallfahrer schnell zu ermitteln sein werde, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der Schaden liegt bei 500 Euro.