Kitzingen vor 1 Stunde

Unfallflucht auf dem Bleichwasen: Audi angefahren und abgehauen

Ein rot-schwarzer Audi ist in der Zeit von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 14.15 Uhr, am Bleichwasen in Kitzingen angefahren worden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den Audi an der Frontstoßstange vorne rechts, wodurch Kratzer entstanden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf circa 1500 Euro.