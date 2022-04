Volkach aktualisiert vor 31 Minuten

Auto angefahren und geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagabend um 17.55 Uhr in der Prof.-Jäcklein-Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte laut Polizeibericht einen geparkten schwarzen Mercedes am hinteren Stoßfänger. Dabei entstanden Kratzer im Lack der Stoßstange. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern.