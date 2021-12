Kitzingen vor 47 Minuten

Unfallflucht

Am Dienstag beobachtete nach Mitteilung der Polizei um 13.30 Uhr ein aufmerksamer Zeuge eine Unfallflucht auf dem Parkplatz am Bleichwasen in Kitzingen. Dabei sah er, wie ein 86-jähriger Opel-Fahrer versuchte, seinen Pkw einzuparken und dabei mit der Beifahrertür das linke Fahrzeugheck eines geparkten Opel touchierte. Nach der Berührung parkte der Mann sein Fahrzeug in eine andere, naheliegende Parklücke ein und begutachtete sein Fahrzeug. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne Feststellungen zu seiner Person sowie zur Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Letztendlich konnte der Fahrer durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kitzingen bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug angetroffen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 4000 Euro. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.