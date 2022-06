Kitzingen vor 1 Stunde

Unfallflucht am Hindenburgring: Weißer Hyundai angefahren

Ein weißer Hyundai i20 ist auf dem Hindenburgring Nord in Kitzingen angefahren worden. Das Auto parkte in der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 20 Uhr, am rechten Fahrbahnrand. Der Unfallverursacher oder die Verursacherin fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Am Hyundai entstanden Kratzer am hinteren linken Radlauf sowie an der Stoßstange hinten links.